Cantons de Valais et de Soleure : Masque obligatoire dans les commerces dès la semaine prochaine

Les Valaisans devront mettre leur masque dans les magasins et les centres commerciaux dès lundi. Les Soleurois suivront trois jours plus tard.

Actuellement, le port obligatoire du masque dans les commerces est en vigueur dans sept cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Zurich et Bâle-Ville. Dès lundi, ce sera au tour des Valaisans de mettre leur masque dans les magasins et les centres commerciaux. Les Soleurois suivront trois jours plus tard.