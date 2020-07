France

Masque obligatoire «dans les lieux publics clos»

Emmanuel Macron souhaite que le port du masque soit «obligatoire dans tous les lieux publics clos» à partir du 1er août, a-t-il indiqué mardi.

«On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos (...) ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent», a souligné lors d'un entretien sur TF1 et France 2 M. Macron, qui a «recommandé à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et, a fortiori, quand ils sont dans un lieu clos».

«Nous sommes sortis du premier pic (...) tout le pays s'est mobilisé et nous avons des résultats, puisqu'on a réussi à endiguer le virus et à retrouver une vie presque normale», a souligné le chef de l'Éat.

Des confinements locaux seulement

Mais «nous serons prêts» en cas de survenue d'une éventuelle deuxième vague, a assuré le chef de l’État. «Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l'organisation au plus près du terrain, qui permettrait de faire face à une recrudescence, si elle était là».

En revanche, d'éventuels nouveaux confinements se feraient localement, a-t-il assuré, avec pour consigne «d'isoler le plus localement possible et donc le plus vite possible».