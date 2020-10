Covid-19 : Masque obligatoire dans les magasins zougois

Zoug devient le dixième canton et le premier de Suisse centrale à introduire l’obligation de porter le masque dans les commerces et pour le personnel des restaurants.

Le port du masque permet de freiner la progression de la pandémie, invoque le gouvernement zougois sur la base de récentes études. Il a donc décidé d’introduire son obligation dans les commerces et pour le personnel des restaurants (photo symbolique).

Le ministre zougois de la santé Martin Pfister (PDC) l’avait laissé entendre mardi lors de la visite du conseiller fédéral Alain Berset: des mesures plus strictes devaient être prises pour freiner la progression du Covid-19. En décidant mercredi de serrer la vis en matière de port du masque, Zoug rejoint les six cantons romands ainsi que Zurich, Bâle-Ville et Soleure.