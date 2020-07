Le masque devient obligatoire aussi dans les magasins

Rédiger un nouveau commentaire

Gabriel 03.07.2020 à 13:32

si je comprends bien, les endroits où il y a le plus de contamination c'est sans masque et on doit par contre le porter où il y a le moins de contamination et où on pouvait entrer sans masques au plus fort de la pandémie ? Le mec qui a inventé ça il fait fort non?