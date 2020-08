Espagne : Masque obligatoire dès 6 ans à l’école

Jeudi, le gouvernement espagnol a décidé de prendre de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays.

L’objectif du gouvernement est que les enfants viennent en classe et ne suivent plus les cours à distance comme ils ont dû le faire à la fin de la dernière année scolaire. «Nous visons la présence de tous les élèves», a-t-elle ajouté.

Absence de coordination

De manière générale, les enfants devront maintenir une distance de sécurité de 1,5 m ,mais les plus petits ne fréquenteront que les autres élèves de leur classe, ce qui leur permettra de jouer entre eux sans respecter cette distance et rendra plus facile le traçage en cas de contagion.