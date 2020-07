Insolite en Belgique

Masque obligatoire sur un trottoir mais pas sur l’autre

En Belgique, d’un trottoir à l’autre, les mesures à respecter face au Covid peuvent différer. Luc et Stijn, qui sont voisins, sont ainsi confrontés à une situation cocasse.

Même s’il n’est pas prié de le porter, Luc prend ses responsabilités et appelle les autres à faire de même. «Il est impératif que nous le fassions tous. Ces règles sont claires et non sujettes à interprétation. Nous avons vu ces chiffres augmenter depuis un certain temps, ils ont vraiment trop attendu pour prendre des mesures». (L’essentiel)