France Masque systématique dès 11 ans à l'école

Face au rebond de la pandémie de coronavirus dans le pays, le gouvernement français a renforcé les règles sanitaires dans les écoles et les collèges à la veille de la rentrée.

Une habitude nécessaire

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a précisé jeudi soir que le port du masque serait «systématique à partir du collège, et pas seulement quand il n'y a pas de distance physique, dans les espaces clos». Jusqu'à présent, le masque était obligatoire dans les collèges et lycées dans les espaces clos où une distanciation d'un mètre ne pouvait être respectée.

«Si des familles sont en grande difficulté, nous sommes en situation de fournir des masques aux élèves qui en ont le plus besoin», a-t-il aussi déclaré vendredi lors d'une visite dans une école, rappelant que l'allocation de rentrée scolaire pour les foyers les plus modestes avait été majorée de 100 euros cette année.

Le ministre a estimé que «l'habitude de porter le masque (devait) être prise, y compris par les adolescents» et qu'il était «normal d'avoir cela comme on a des vêtements», que cela faisait partie «des fournitures de rentrée».

Aussi dans les entreprises

Pour prévenir tout rebond épidémique, d'ici à fin août, le masque doit également devenir obligatoire dans les espaces ouverts et partagés des entreprises. Il l'est déjà dans les commerces et autres espaces clos accueillant du public et plusieurs villes ont également décidé de l'imposer à l'extérieur sur tout ou partie de leur territoire.