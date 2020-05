supermarchés

Masques à prix d’or mais pas une mine d’or

Le tarif proposé aux clients a fait hurler. Mais ni l’Etat ni les détaillants ne vont s’enrichir avec ceux-ci.

L’armée n’y gagne rien non plus

L’accusation s’est alors retournée contre l’intermédiaire précédent, la Confédération, à qui certains reprochent de faire payer les masques deux fois: une fois via les impôts pour que l’armée les obtienne, et une fois via le porte-monnaie dans les magasins. Mais l’armée, elle aussi, vend aux magasins au prix où elle a acheté, dans une opération blanche. «C'est pourquoi on ne peut pas dire que les contribuables paient à double», rassure Lorenz Frischknecht, porte-parole du Département de la Défense (DDPS). Quant à ceux qui imaginaient que ces masques vendus à prix d’or étaient issus de vieux stocks de l’armée, là encore, il n’en est rien. Les masques ont été livrés après le début de la crise.