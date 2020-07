Europe

Masques et contrôles des voyageurs se généralisent

L’OMS reconnaît une résurgence des contaminations «inquiétantes». En Europe, les aéroports renforcent leurs mesures. Plusieurs pays contraignent à porter le masque dans les commerces.

Les masques et les contrôles des voyageurs pour lutter contre le Covid-19 se généralisent en Europe. De son côté, l'OMS se disait vendredi «inquiète» de la résurgence de l'épidémie dans quelques pays de la région, même si le continent américain reste le plus touché.

La Belgique a battu vendredi un triste record: une fillette de trois ans est morte des suites du Covid-19 il y a quelques jours, ont annoncé les autorités sanitaires, faisant d'elle la plus jeune victime du virus dans ce pays qui connaît une hausse des contaminations, avec 64'847 cas.

En Angleterre, l'obligation de porter le masque dans les magasins et les supermarchés est entrée en vigueur. Même chose dans les supermarchés de Vienne, mais aussi dans les postes, les banques et les centres médicaux.

Vendredi, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays européens à rester réactifs et lever les restrictions «avec attention» voire à les réintroduire si besoin. «La récente résurgence de cas de Covid-19 dans certains pays après l'assouplissement des mesures de distanciation est certainement une cause d'inquiétude», a déclaré à l'AFP une porte-parole. L'Europe totalisait vendredi 207'118 décès pour plus de 3 millions de cas, selon un comptage dressé par l'AFP.