Coronavirus : Masques FFP2, chirurgicaux, en tissu: comment s’y retrouver ?

Comment porter correctement son masque et durant combien de temps ? Lequel est-il le plus efficace ? Petit récapitulatif.

Quel type de masques dans quelle situation? Comment les porter? Peut-on les réutiliser? Mode d’emploi pour s’y retrouver au moment où plusieurs pays durcissent leurs règles face à l’apparition de variants plus contagieux du coronavirus.

FFP2: le bouclier

Ce sont les masques les plus filtrants, puisqu’ils bloquent 94% des aérosols, les particules les plus fines (autour de 0,6 micromètre). Théoriquement réservés aux soignants, ils ont pour but de protéger la personne qui les porte, lors de situations particulièrement à risques.