Genève

Masques obligatoires dans les magasins dès mardi

Le ministre de la santé Mauro Poggia a annoncé de nouvelles mesures vendredi. Le virus continue d’affecter les Genevois.

Les masques sont désormais obligatoires dans les lieux publics et les magasins.

Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé de la santé, le médecin cantonal Jacques-André Romand et Adrien Bron, directeur général de la santé, l’ont annoncé vendredi: les masques seront obligatoires dans les commerces dès mardi 28. Une augmentation significative des cas de Covid-19, dont 46 ces dernières 24h, a décidé le Conseil d’Etat à mettre en place de nouvelles mesures, dont certaines seront effectives dès ce soir.

Serveurs masqués



En effet, dès vendredi 20h, les employés de la restauration, des bars et des boîtes de nuit devront porter le masque. Tous les établissements dans lesquels les clients circulent et consomment (bars et discothèques) auront l’obligation de collecter l’identité de leur clientèle ainsi qu’un moyen de contact fiable. La plateforme recommandée par le médecin cantonal est conseillée. Une violation de cette règle entraînera des conséquences pénales.