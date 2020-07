Coronavirus en Suisse

Masques obligatoires dans les transports dès lundi

La décision émanant du Conseil fédéral répond aux recommandations des spécialistes.



Le Conseil fédéral a décidé de renforcer les mesures de protection et pris la décision de principe d’introduire l’obligation générale de porter le masque dans tous les transports publics. Ainsi, à compter du lundi 6 juillet, les personnes de 12 ans et plus devront porter un masque dans les trains, les trams et les bus, ainsi que dans les remontées mécaniques, les téléphériques et les bateaux.