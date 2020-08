Depuis ce vendredi matin, le port du masque est obligatoire pour tous les éducateurs de la petite enfance, autrement dit ceux officiant dans les crèches, garderies et autres jardins d’enfants. Ils doivent le porter lorsque la distance de 1,50 mètre avec les bambins ne peut être maintenue, c’est-à-dire quasiment en permanence. Le Canton a changé les règles de son «plan de protection pour les crèches» en raison de plusieurs cas d’éducateurs ayant contracté le covid-19: «Sept professionnels ont été testés positifs dans quatre structures différentes au cours des 72 dernières heures», précise Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. En raison de ces sept cas, une quarantaine d’enfants ont été placés en quarantaine. En revanche, aucune crèche n’a été fermée.

Laurent Paoliello explique que la situation des crèches diffère de celle des écoles primaires, où les instituteurs peuvent ne croiser aucun autre adulte durant la journée. Dans les structures de la petite enfance, les professionnels se côtoient en permanence. «Si l’un est malade, il peut transmettre le virus en croisant un collègue. En rendant obligatoire le port du masque, on empêche les contaminations entre éducateurs contraints de travailler ensemble et on évite ainsi de fermer des crèches ou de multiplier les quarantaines.»