Masques périmés en Suisse: des millions risquent de partir en fumée

Au début de la pandémie, il manquait cruellement de masques et la Confédération en a acquis dans la précipitation, les payant parfois très cher. Actuellement, la pharmacie de l’armée stocke 6,7 millions de masques de type FFP2 et 133 millions de masques d’hygiène, qui atteindront leur date de péremption en 2023 et devront donc être détruits. «On ne peut malheureusement pas exclure qu’une grande partie du matériel de protection qui n’est plus utilisable doive être recyclée thermiquement», explique la porte-parole du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Delphine Schwab-Allemand. En clair, il faudra les brûler nous apprend la «SonntagsZeitung».