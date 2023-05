Kenya: «Massacre de Shakahola»: le pasteur poursuivi pour «terrorisme»

«Idéologie louche et inacceptable»

Cet ancien chauffeur de taxi devenu pasteur a comparu mardi devant un tribunal de la ville de Malindi, aux côtés de huit coaccusés. Il est apparu calme, vêtu d’une veste de sport rose et noire, d’une chemise rose et d’un pantalon marron, a constaté un journaliste de l’AFP.

Autre pasteur poursuivi

Un autre pasteur , le plus célèbre du pays, Ezekiel Odero, doit comparaître mardi devant un tribunal de Mombasa. La cour doit statuer sur une demande des procureurs de le maintenir en détention pour 30 jours, le temps de mener des investigations sur sa possible implication dans ce qui est désormais appelé le «massacre de la forêt de Shakahola».

Selon le parquet, «il existe des informations crédibles reliant les corps exhumés (…) à Shakahola» à «plusieurs adeptes innocents et vulnérables (de l’église d’Odero) qui auraient trouvé la mort». Ses avocats dénoncent une détention infondée. «Aucune preuve n’a été apportée. (…) Jusqu’à présent il n’y a aucune plainte» contre Ezekiel Odero dans cette affaire, a déclaré à la presse un des avocats, Cliff Ombeta, devant le tribunal où étaient réunis quelques dizaines de fidèles, priant et chantant.

Faim et asphyxie

«Fraude et blanchiment»

Ce télévangéliste, qui dirige son église appelée Centre de prière et Eglise de la Vie Nouvelle, est notamment visé par des enquêtes pour «meurtre», «aide au suicide», «enlèvement», «radicalisation, «crimes contre l’humanité», «cruauté envers des enfants» et «fraude et blanchiment d’argent». «La police a établi que plusieurs assassinats ont bien eu lieu dans l’enceinte du Ministère de la Vie Nouvelle» à Mavueni, non loin de Malindi, écrivent les procureurs dans un document consulté vendredi par l’AFP.