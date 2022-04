États-Unis : Massacrée en direct sur Instagram

Un trentenaire a été arrêté, lundi en Louisiane, après avoir diffusé, en direct sur les réseaux sociaux, une vidéo le montrant en train de poignarder à mort une femme de 34 ans.

Un homme de 35 ans a été arrêté, lundi, à Baton Rouge (Louisiane) et mis en examen pour meurtre au premier degré. Earl Johnson est accusé de s’être acharné sur une femme de 34 ans qui se trouvait dans le même véhicule que lui. L’individu l’a attachée au volant avec des câbles de démarrage et «l’a étouffée, l’a frappée puis l’a poignardée. Ensuite, il a essayé de mettre le feu à la voiture», a expliqué le sergent L’Jean McKneely Jr. Selon le policier, le meurtre a été retransmis en direct sur Instagram et des internautes ont alerté les autorités de Louisiane.