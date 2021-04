États-Unis : Massacrées par un intrus qui les a choisies au hasard

Un individu de 19 ans a suivi une mère et sa fille dans la rue, s’est introduit chez elles et les a poignardées, lundi. Pour l’heure, aucun lien entre le meurtrier et ses victimes ne semble émerger.

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté et mis en examen pour meurtre au premier degré et cambriolage, lundi à Largo (Floride). Sage Curry est l’auteur d’un crime qui, pour l’heure, reste totalement incompréhensible. Dimanche soir, l’individu a suivi une mère et sa fille qui rentraient chez elles, rapporte WFLA. Tôt le lendemain matin, alors que les deux personnes dormaient, le jeune homme s’est glissé à l’intérieur par une fenêtre. Il s’est emparé d’un couteau dans la cuisine et a mortellement poignardé les deux habitantes.

Il était environ 2 heures du matin quand la police a débarqué au domicile des victimes. Peu avant, Sage Curry s’était rué chez un voisin pour demander de l’aide après avoir été blessé par une des deux habitantes. Une fois dans la maison, les forces de l’ordre ont découvert deux corps allongés au sol. Le jeune homme a expliqué à la police être entré par la fenêtre d’une chambre, avoir «pris le couteau le plus aiguisé qu’il pouvait trouver» et avoir poignardé sa première victime au niveau de la poitrine.

Sage Curry a été blessé en luttant avec sa deuxième victime. WFLA

La deuxième a entendu des cris et s’est précipitée pour intervenir. La malheureuse a reçu plusieurs coups dans le visage et le cou. On ignore qui de la mère ou de la fille a été attaquée en premier. À ce stade de l’enquête, la police pense que Sage Curry ne connaissait pas ses victimes et qu’il les a choisies au hasard. Les autorités restent cependant prudentes sur cet élément-là. Elles pensent par ailleurs que le meurtrier souffre de troubles mentaux. Sur demande de la famille, l’anonymat des deux personnes décédées est respecté.