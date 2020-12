Pornographie : Mastercard et Visa gèlent leurs relations avec Pornhub

Un article du «New York Times» affirme que, parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site chaque année, «beaucoup montrent des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non consentie».

Pornhub, basé physiquement à Montréal au Canada et fiscalement au Luxembourg, réfute les accusations du «New York Times». (Photo Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Mastercard et Visa ont annoncé jeudi que leurs cartes de crédit ne pourraient plus être utilisées dans l’immédiat pour effectuer des paiements sur le site Pornhub, accusé de diffuser des vidéos pédopornographiques et de viols.