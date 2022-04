France 2 : «Masterchef» dévoile son nouveau jury

France 2 a choisi deux célèbres chefs et une ancienne candidate du programme pour entourer Agathe Lecaron, qui animera l’émission.

Yves Camdeborde, Agathe Lecaron, Thierry Marx et Georgiana Viou (de g. à dr.)

Après l’annonce d’un retour de «Masterchef» et l’arrivée d’Agathe Lecaron à la présentation, France 2 vient de dévoiler le jury de sa version du concours culinaire. Les trois personnes choisies par la chaîne et Endemol, qui produit l’émission, sont déjà bien connues des amateurs de cuisine puisqu’il s’agit d’Yves Camdeborde, de Thierry Marx et de Georgiana Viou.