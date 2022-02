Cuisine : «MasterChef» fera son retour sur France 2

Huit émissions du concours de cuisine réservé aux amateurs ont été commandées. Elles seront présentées par Agathe Lecaron.

Sur TF1, «MasterChef» a été diffusé entre 2010 et 2015.

D’après le quotidien français, c’est sur France 2 que le concours réservé aux cuisiniers amateurs sera proposé au mois de septembre 2022. Le tournage des huit émissions prévues doit commencer à la fin du mois d’avril et durer trois semaines. Pour animer «MasterChef», la chaîne a d’abord pensé à Faustine Bollaert – confondue avec Fanny Agostini –, Julia Vignali et Cyril Féraud, mais c’est finalement Agathe Lecaron qui a été choisie. On ignore encore qui seront les jurés du programme.