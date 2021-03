Minisérie : «Masters of the Air» tient ses héros

Austin Butler et Callum Turner ont été choisis pour les rôles principaux de la minisérie produite par Steven Spielberg et Tom Hanks.

Austin Butler (à g.) et Callum Turner joueront des commandants de l’armée américaine Imago

Après «Frères d’armes», en 2001, et «The Pacific», en 2010, Tom Hanks et Steven Spielberg produisent une nouvelle minisérie nous plongeant dans la Deuxième Guerre mondiale. Intitulée «Masters of the Air» et basée sur le livre du même nom, elle racontera l’histoire personnelle de bombardiers américains s’étant battus contre l’Allemagne nazie.

Les deux personnages principaux de la fiction qui sera proposée par Apple TV+, seront incarnés par Austin Butler et Callum Turner. Le premier, que l’on a pu voir dans «Once Upon a Time… in Hollywood» et qui sera Elvis Presley dans le film consacré à la vie du chanteur et musicien, jouera le rôle du commandant Gale Cleven. Le second, qui était au casting des «Animaux fantastiques: Les crimes de Grindelwald» et d’«Emma», sera le commandant John Egan.

Composée de dix épisodes, «Masters of the Air» coûtera plus de 200 millions de dollars, a appris Deadline.