Tennis : Masters WTA: Swiatek et Garcia triomphent d’entrée

La No 1 mondiale s’est facilement imposée contre Kasatkina lors de son premier match au Masters disputé à Fort Worth. Garcia a, elle, fait tomber Gauff.

La No 1 mondiale Iga Swiatek, qui a étendu sa domination cette saison, forte de huit titres dont deux Majeurs à Roland Garros et à l’US Open, est parfaitement entrée dans le Masters WTA, en battant 6-2 6-3 la Russe Daria Kasatkina (No 8), mardi.