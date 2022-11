Tennis: petite affluence pour la 1re journée du Masters WTA

Tennis : Masters WTA: une affluence catastrophique pour la 1re journée

L’élite du tennis féminin se retrouve cette semaine au Texas pour disputer le Masters de fin d’année. Mais au pays de l’Oncle Sam, la première journée n’a de loin pas fait un tabac. Alors que la Dickies Arena peut accueillir 14’000 personnes, moins d’un millier de spectateurs avait répondu présent pour l’affiche du soir entre Ons Jabeur (No 2 mondiale) Aryna Sabalenka (WTA 7). Et ils étaient à peine plus nombreux pour voir l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3) affronter la Grecque Maria Sakkari (No 5) un peu plus tôt dans la journée.