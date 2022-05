Football: Lucerne assomme Sion à Tourbillon, Servette trouve l'égalisation

Avantage mérité pour une équipe lucernoise qui s'est montrée plus dangereuse en 45 minutes. Sion est certes bien organisé et le bloc-équipe mis en place par Tramezzani mettait pendant longtemps en difficulté Lucerne mais Sion a tout de même de grosses lacunes techniques. De nombreuses erreurs ont permis à Lucerne de récupérer des ballons, de se projeter rapidement en contre et se procurer des occasions dangereuses. Sion jouait avec le feu et a finit par se brûler au pire des moments.