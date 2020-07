Football

Match de folie et auto-but incroyable

La partie du tournoi de reprise du jeu en Major League Soccer entre Vancouver et San Jose a donné lieu à un festival de buts et à un «csc» hallucinant.

Mais au milieu de tout ça, il y a eu pas mal de buts pour commencer, de nombreux 0-0 ensuite et aussi ce match sorti de nulle part, jeudi dernier, entre les Vancouver Whitecaps et les San Jose Earthquakes. Les Canadiens ont menés 2-0, puis 3-1, avant de finalement s’incliner 3-4, sur un but de Shea Salinas à la… 99e. Un chassé-croisé de haut niveau.

Au milieu de cette pluie de buts, il ne fallait surtout pas manquer le 2-0 des «Casquettes blanches». Et surtout, il fallait absolument mettre le son, tant le commentateur local a permis aux téléspectateurs de vivre un très bon moment. «Goal! Goal! Goal! Goal! No! No! No! Yes! Yes!»: le journaliste est passé par tous les états d’âmes en quelques instants, lui aussi.