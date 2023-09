Match Nantes-Marseille: Agressé par des fans nantais, un père de famille fait un infarctus

«Déferlement de violence»

En juin, un jeune enfant malade supporter de l’OM et sa famille avaient été agressés par des fans d’Ajaccio lors d’un match de Ligue 1 au stade François Coty. Trois supporters du club corse ont comparu devant le tribunal d’Ajaccio fin août pour cette agression et ils connaîtront leurs sentences le 8 septembre. L’incident au stade de La Beaujoire s’inscrit dans le contexte d’un conflit qui oppose les ultras nantais et le nouveau directeur sûreté et sécurité du club, David Amaré, qui souhaite empêcher l’utilisation de fumigènes dans le stade ayant valu au FC Nantes des sanctions financières récurrentes. Avant la rencontre contre Marseille, la société Event Safety, qui gère depuis cet été la tribune Loire, avait décidé de se retirer du stade, critiquant des consignes «dangereuses» et «non raisonnées» de la part du club nantais à propos de l’interdiction de matériel d’animation pour les ultras. Ces derniers avaient finalement pu rentrer sans heurts et avec leur matériel d’animation dans le stade, aux abords duquel étaient présents de nombreux agents de sécurité et des CRS.