Football : Match Nice-OM: un supporter en garde à vue

Après les incidents du match entre Marseille et Nice, un homme de 28 ans, soupçonné d’avoir porté des coups à un joueur de l’OM a été interpellé et placé en garde à vue.

Un homme de 28 ans, soupçonné d’avoir porté des coups à un joueur de l’OM lors des incidents survenus dimanche lors du match Nice-Marseille, a été interpellé et placé en garde à vue lundi en fin de journée, a appris l’AFP de sources policière et judiciaire. L’homme a été interpellé à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), a précisé la source policière. «Il s’agirait a priori d’un supporter niçois», a précisé auprès de l’AFP le procureur de Nice, Xavier Bonhomme.

L’OGC Nice condamne

Après plus d'une heure et demie d'interruption, le match a été définitivement arrêté dimanche soir alors que Nice menait 1-0, l'OM refusant de revenir sur le terrain. Dans son communiqué, le club azuréen pointe notamment «l’inconscience de deux joueurs cadres de l’OM (Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez, ndlr) perdant toute maitrise en visant des spectateurs à bout portant, puis celle d’un adjoint de Jorge Sampaoli traversant le terrain pour agresser et mettre KO un supporter, qui n’avait certes rien à faire sur le terrain, mais qui n’en est pas moins toujours hospitalisé».