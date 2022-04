Football féminin – Match nul des Suissesses: «On a tout essayé»

Rahel Kiwic se prend la tête, la Nati n’est pas parvenue à marquer le but de la victoire. freshfocus

L’équipe de Suisse a perdu deux points, vendredi à Bucarest. Malgré une large domination et une kyrielle d’occasions, les protégées de Nils Nielsen ont dû se contenter d’un match nul contre la Roumanie (1-1), mettant fin à une série de six victoires consécutives lors des éliminatoires pour le Mondial 2023. Les Suissesses restent cependant en tête du groupe G, mais ne possèdent plus qu’un point d’avance sur l’Italie, qui a fait le plein de confiance en écrasant la Lituanie 7-0, avant le choc au sommet de mardi à Thoune (17h45). Interview avec le sélectionneur national, quelques minutes après ce résultat décevant.

– Nils Nielsen, quels sont les aspects positifs qu’il faut retenir de cette rencontre?

– Malgré l’ouverture du score adverse, qui est survenue de nulle part sur leur première occasion, nous n’avons pas baissé les bras. Nous nous sommes crées des grosses occasions. Nos intentions dans le jeu étaient très bonnes.

– Et les points négatifs?

– Le fait que nous n’ayons pas gagné. Et que nous ayons galvaudé beaucoup trop d’opportunités.

– Comment expliquer ce manque d’efficacité?

– Je ne peux pas l’expliquer (ndlr: il se tient la tête dans les mains). Si seulement je savais ce qui s’était passé… maintenant, il faut juste faire avec. On a tout essayé, mais on était peut-être pas à 100% comme je l’espérais.

– Le but roumain est survenu juste avant la pause. Qu’est-ce que vous avez dit à vos joueuses à la mi-temps?

– On a fait des ajustements tactiques pour trouver des espaces et aussi pouvoir mettre plus de pression. J’ai également demandé qu’on joue plus vite. Cela a plutôt fonctionné, mais c’était difficile.

– Les quinze premières minutes de la seconde période ont été compliquées, avec de nombreuses pertes de balle…

– J’étais nerveux. Je ne sais pas s’il s’agit de notre moins bon passage, il faudrait que je le regarde une nouvelle fois. Mais c’est vrai que nous n’avons pas repris à 100%. Nous avons perdons passablement de ballons et nous avons mis du temps à nous montrer à nouveau dangereux.

– Ana-Maria Crnogorcevic et Lia Wälti, même si elles n’ont pas fait un mauvais match, n’ont pas été aussi rayonnantes qu’à leurs habitudes. Qu’avez-vous pensez de leur prestation?

– Lia Wälti revient d’une période où elle a été malade et ressentait quelques douleurs dans ses jambes. Lorsqu’on n’arrive plus à courir, il faut changer (ndlr: la capitaine a été remplacée à la 78e). Ana-Maria Crnogorcevic est de retour de blessure et n’a pas encore beaucoup de minutes dans les jambes (ndlr: deux fois 20 minutes et un match entier avec le Barça). Cependant, durant toute la partie, elle a tenté de prendre des initiatives. Mais c’est clair qu’elles ne sont pas au top de leur forme, comme elles l’étaient en novembre.

– La Suisse reste première du groupe avec un point d’avance sur l’Italie, n’est-ce pas là le plus important?