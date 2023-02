Football: Match reporté parce qu’un but était plus petit que l’autre

Le staff d’Atromitos a tout tenté pour remettre le but aux bonnes dimensions.

Avant le match, comme c’est l’habitude, les arbitres sont allés vérifier les buts des deux côtés du terrain. Et ils ont constaté qu’une des deux cages était plus petite de 3 à 5 centimètres en hauteur et 10 centimètres en largeur.