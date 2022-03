Cyclisme : Matej Mohoric s’impose sur Milan-Sanremo

La Slovénie a signé son premier succès lors de la «classicissima». Mais ce n’est pas le favori qui est monté sur la première marche du podium. Matej Mohoric a volé la politesse à Tadej Pogacar.

Sur la ligne, Mohoric a devancé de 2 secondes le Français Anthony Turgis et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Un succès forgé dans la descente du Poggio

Pogacar, qui a attaqué à quatre reprises dans le Poggio, n’a pu provoquer la décision dans cette dernière difficulté et a basculé au sommet dans un petit groupe de quatre (avec Kragh Andersen, van der Poel et van Aert), avec quelques mètres d’avance seulement sur Mohoric et le premier groupe.