Spamflix

Ce Netflix pour les amateurs de films cultes a débarqué en Suisse au printemps dernier et comprend quelque 80 titres à son catalogue. Il s’agit souvent d’oeuvres difficiles à trouver, n’ayant pas fait l’objet d’une grande distribution en salle. Comédies noires, films d’animation pour adultes ou «WTF Did I Just Watch?» sont autant de catégories dans lesquelles piocher. Ne manquez pas la comédie grecque «Cosmic Candy», récemment ajoutée sur Spamflix , les films délirants de Quentin Dupieux («Reality», «Wrong», «Wrong Cops») ni les huit courts métrages sélectionnés par le NIFFF (Festival du film fantastique de Neuchâtel).

Shadowz

Mubi

Branché cinéma d'auteur, ce site alterne entre petites productions inconnues et grands classiques du cinéma. Sa spécialité? Un nouveau film sort quotidiennement et reste 30 jours en ligne avant de disparaître. En ce moment, Mubi fait des focus sur le nouveau cinéma brésilien, sur Werner Herzog («Cobra Verde») et sur Ingmar Bergman («Le visage», «Les fraises sauvages»). Ces derniers mois, on y a vu «Vampires» de John Carpenter, «Hot Fuzz» d’Edgar Wright, du Cédric Klapisch, du François Ozon, du David Lynch, du Jacques Tati… tout un programme! L’abo coûte 12 fr. par mois, avec 7 jours d’essai gratuit.