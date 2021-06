Education sexuelle : Mater du porno en classe afin de prévenir des dérives

Un gynécologue renommé recommande aux enseignants de passer des films pour adultes à l’école à des fins éducatives.

Dans son ouvrage nommé «Health Forecast», l’intéressé explique que cette démarche vise à prévenir les dérives liées à la consommation de cette industrie. La crainte de voir de plus en plus de jeunes être sexistes et violents dès le début de leur vie sexuelle n’est également pas étrangère à cette proposition.