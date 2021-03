Les initiants veulent empêcher que du matériel de guerre soit exporté dans des pays en proie à la guerre civile et dans ceux qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme. Le gouvernement écrit qu’un ancrage dans la Constitution de la régulation de ce commerce «ôterait au Conseil fédéral et au Parlement la compétence d’adapter ces critères. Le Parlement ne pourrait alors plus veiller au maintien des capacités des branches économiques importantes pour la sécurité de la Suisse.»