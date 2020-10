Selon la première vague du sondage en ligne Tamedia/20 minutes, 57% des votants comptent accepter l’initiative «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement». Le texte veut obliger les sociétés sises en Suisse à examiner régulièrement les conséquences de leur activité sur les droits de l’homme et l’environnement, également à l’étranger. Les entreprises manquant à ce devoir de diligence devraient répondre des dommages causés, y compris par les sociétés qu’elles contrôlent sans participer directement aux activités incriminées.

L’enquête en ligne révèle par ailleurs de grosses disparités entre hommes et femmes: tandis que le texte est approuvé par 66% des Suissesses, il ne l’est que par une petite majorité des hommes. L’initiative est par ailleurs davantage soutenue par les personnes vivant en ville et par les jeunes âgés entre 18 et 34 ans. L’initiative peut compter sur un soutien massif de la part des électeurs des Verts (96% de oui) et du PS (91% de oui). À l’inverse, seuls 23% des sympathisants du PLR et 28% des sympathisants de l’UDC approuvent le texte.