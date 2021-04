En septembre dernier, plus de 30’000 Suisses de l’étranger n’ont pas reçu leur matériel de vote et n’ont ainsi pas pu exercer leur droit constitutionnel. Ont été touchés des Suisses de l’étranger dans des contrées éloignées comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Amérique du Nord. Ils n’ont pas pu se prononcer sur les cinq objets au menu dont l’acquisition des avions de combat dont le résultat a été serré: 8670 voix ont permis de faire pencher la balance vers le oui.

À l’avenir, une situation comme celle vécue par les Suisses de l’étranger pour le scrutin du 27 septembre pourrait appartenir au passé. Le conseiller national Andri Silberschmidt (PLR/ZH) a déposé un postulat demandant que les documents de vote soient envoyés par courrier diplomatique et non plus en courrier postal normal. Les ambassades deviendraient les plaques tournantes du système. Elles recevraient le matériel qu’elles transmettraient aux ressortissants suisses dans les régions qu’elles couvrent. Ces derniers renverraient les documents aux ambassades qui, par courrier diplomatique, transmettraient les enveloppes en Suisse.

Et le vote électronique?

Président des Suisses de l’étranger, Remo Gysin se félicite de l’initiative du radical zurichois. «Une solution satisfaisante devrait inclure l’usage du vote électronique et la livraison à temps des documents d’élections et de votes» clame-t-il dans le quotidien alémanique. Mais le vote électronique a fait l’objet de nombreuses critiques et il n’est pas certain qu’il soit introduit rapidement. La transmission par la voie diplomatique serait une bonne solution pour le moment.