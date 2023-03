Verbier (VS): Matériel du finish de l’Xtreme enseveli par une avalanche

Voilà une édition qui restera dans les annales pour l’Xtreme de Verbier (VS): non seulement elle a vécu une annulation unique pour raisons de météo (la seule autre occurrence ayant été décidée pour des raisons de pandémie), mais elle a également été entachée par une perte matérielle conséquente.

«Oublie, c’est annulé»

Le fameux Bec des Rosses a en effet été miné dans le but de sécuriser la pente pour les compétiteurs. «Mais c’est toute la montagne qui est partie», raconte un témoin. Une avalanche démesurée, créant une cassure de deux mètres de haut, a dévalé les pans rocheux avant d’engloutir purement et simplement l’infrastructure d’arrivée de la course. «En voyant ça, on s’est dit immédiatement: oublie, c’est annulé», poursuit ce témoin.