Maternité: Allaiter son bébé coûterait 9500 francs par an

Coûteux en argent et en temps

Donner le sein à son nouveau-né en pensant réaliser des économies ne serait donc qu’une idée reçue. Selon les chercheurs, la décision d’allaiter est coûteuse, aussi bien en termes d’argent que de temps, et plus cher que de le nourrir au lait infantile. Pour ce faire, ils ont identifié les différents coûts associés à l’allaitement, notamment les coûts en nourriture et en compléments alimentaires pour la mère allaitante, des accessoires de puériculture comme un tire-lait ainsi que du temps consacré à l’allaitement. Selon l’étude, l’allaitement représente un budget estimé entre 7940 et 10 500 $ (entre 7242,75 et 9578 francs) par année. Nourrir son bébé avec du lait infantile se situerait plutôt entre 760 et 2280 $ (entre 693 et 2080 francs).