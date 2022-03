Guerre en Ukraine : Maternité de Mykolaïv: «Nous sommes des parents heureux»

Elles doivent descendre dans les sous-sols de la maternité de Mykolaïv, en Ukraine. Elles, ce sont ces mères venues accoucher et que la guerre pousse à se cacher pour survivre.

«Je ne suis pas en panique»

Le spectre de Marioupol

Cette salle, les médecins ont essayé de la rendre la plus chaleureuse possible, alors que le spectre de la maternité bombardée de Marioupol , que le président ukrainien a dénoncé , rôde. Deux lits avec étriers, mais aussi un canapé, et un aquarium au bruit apaisant. Alina Bondarenko, une jeune femme dont le travail a commencé, est dans la pièce avec son compagnon.

Pendant les alertes et les bombardements, si l’équipe n’a pas le temps de faire descendre les femmes au sous-sol, l’accouchement a lieu dans le couloir du département obstétrique au deuxième étage, «entre deux murs, c’est un tout petit peu plus sûr», explique le Dr Hrybanov.

«Nous devenons une cible»

«Pretty Woman»

Le couloir du sous-sol de la maternité, où ont été affichés des posters de nourrissons, sert aussi de refuge aux habitants du quartier, personnes âgées, femmes, enfants, et même un chien. Lorsque l’alerte est levée, à peine une heure plus tard, tout le monde remonte. Y compris Alina, jeune patiente dont les médecins espèrent qu’elle pourra éviter le sous-sol.

Les médecins ont décidé qu’Alina, en plein travail, resterait en haut. En dépit des alertes, la nuit semble calme. Dans la salle d’accouchement du deuxième étage, on entend son mari compter pour elle entre les poussées. La jeune femme reste étonnamment silencieuse, et le médecin, un homme débonnaire et malicieux, met de la musique. Mylène Farmer. Sting. Et «Pretty Woman» lorsque le bébé arrive, une petite Snijana.