Football en Espagne : Matheus Cunha marque mais l’Atlético cale

Malgré un but de l’ancien joueur du FC Sion, les Colchoneros ont dû se contenter d’un point, jeudi sur la pelouse de Levante (2-2). La Real Sociedad est seule en tête.

Malgré des buts d’Antoine Griezmann et de Matheus Cunha, l’Atlético Madrid, champion d’Espagne en titre, a concédé le nul 2-2 sur le fil à Levante jeudi en clôture de la 11e journée de Liga, et reste 6e à 5 points du leader, la Real Sociedad (24 points), vainqueur du Celta Vigo 2-0.

La Real en tête

Les Madrilènes pointent désormais à la 6e place du classement, à cinq points de la Real Sociedad, leader (avec un match en plus) après sa victoire 2-0 sous la pluie sur la pelouse du Celta Vigo un peu plus tôt en soirée, grâce à un but et une passe décisive de son prodige suédois Alexander Isak.