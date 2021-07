JO 2020 - Mathias Flückiger va-t-il enfin sortir de l’ombre de Schurter?

Mathias Flückiger a é t é t rop longtemps bloqué dans la roue de Nino Schurter. « C’est le maître absolu de notre discipline, le meilleur vététiste de l’histoire. S’il m’a aussi poussé là où je suis, c’était parfois frustrant et difficile d’être dans son ombre, explique le Bernois. J’ai analysé mes erreurs pour progresser pas à pas afin d’atteindre moi aussi le sommet et ne plus être toujours un second rôle.»