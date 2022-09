Affaire Pogba : Mathias Pogba reconnaît être à l’initiative de la vidéo menaçante

Mathias et Paul Pogba en 2019.

Mathias Pogba, 32 ans, s’était présenté lui-même mercredi à la police avant d’être placé en garde à vue. Cinq gardes à vue (une mardi et quatre mercredi dont celle de Mathias Pogba) ont été ordonnées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 2 septembre à Paris pour notamment extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.

Cette affaire rocambolesque, qui secoue les Bleus et plus largement le monde du football deux mois avant la Coupe du monde au Qatar, a démarré avec une plainte déposée le 16 juillet auprès du parquet de Turin (Italie) par Paul Pogba. Le joueur de la Juventus dénonçait dans cette plainte des tentatives d’extorsion entre mars et juillet 2022 se chiffrant à 13 millions d’euros.