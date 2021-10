Valais - Mathias Reynard lance la communication politique via TikTok

On savait la classe politique suisse active sur plusieu r s r éseaux sociaux, dont Facebook ou Twitter. À la tête du Département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture depuis le 1er mai dernier , Mathias Reynard a choisi d’innover . Après Facebook, Instagram et Twitter, le socialiste apparaît depuis v endredi sur TikTok. Ce compte, il l’administre à deux, avec son responsable de la communication.