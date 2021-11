Valais – Mathias Reynard menacé de mort pour avoir défendu la Loi Covid-19

L’information a été dévoilée par l’émission «Mise au point» de la RTS, dimanche. Conseiller d’État en charge de la santé en Valais, Mathias Reynard subit des menaces de mort. Celles-ci se sont matérialisées suite à son passage dans «Infrarouge», le 27 octobre dernier. À cette occasion, l’ex-conseiller national avait pris parti en faveur de la loi Covid, en votation le 28 novembre. Cela n’a pas plu à tout le monde… «Quand on reçoit une menace de mort, c’est choquant et on se demande forcément si on risque quelque chose. On se dit que ça dépasse tout et qu’il ne faut pas laisser passer», avoue le Valaisan.