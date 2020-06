Politique

Mathias Reynard ne briguera pas la présidence du PS

Le conseiller national Mathias Reynard préfère finalement se porter candidat au Conseil d’État plutôt que de briguer la tête du PS.

Entre le Conseil d’État valaisan et la présidence du PS, le cœur de Mathias Reynard balançait. Le conseiller national a désormais fait son choix: il sera candidat au Conseil d’État et renonce ainsi à briguer la tête du PS.

«Mon cœur et mes tripes sont ici», confie Mathias Reynard dans une interview publiée lundi dans le «Nouvelliste». Et d’ajouter: «J’ai envie de redonner à mon canton et à ses habitants ce qu’ils m’ont offert jusqu’à maintenant». Il précise que ce n’est pas la pression de son parti ou de la population qui l’a fait se décider mais l’impression qu’il pourrait être plus utile à son canton qu’au parti suisse.