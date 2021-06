«L’amour est dans le pré» : Mathieu et Alexandre en immersion avec des homophobes

Le couple, qui s’est formé dans la saison 15 de «L’amour est dans le pré», veut essayer de faire changer les mentalités avec un projet surprenant.

Dans un live sur Instagram avec Élisabeth Moreno, ministre française déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, les amoureux ont fait part d’un projet qui leur tient à cœur. «Étant persuadés que la plus grande partie des homophobes le sont par méconnaissance, on a envie de tenter une expérience un peu unique: se mettre en immersion, plusieurs jours, avec des homophobes et que ce soit filmé.»