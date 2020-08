«Le bureau des légendes»

Mathieu Kassovitz aimerait bien une saison 6

L’acteur est persuadé que «Le bureau des légendes» pourrait revenir pour une saison supplémentaire, voire plus.

Et si les agents de la Direction générale de la sécurité extérieure imaginés par Éric Rochant pour sa série «Le bureau des légendes» n’avaient pas complètement terminé leur mission? Alors que Canal+ a diffusé la cinquième, et probablement dernière, saison de sa création originale entre avril et mai 2020, son héros, Mathieu Kassovitz, estime qu’elle devrait revenir pour – au moins – une saison de plus.