Cyclisme: Mathieu van der Poel champion du monde à Glasgow

Mathieu van der Poel a parfaitement profité d’un circuit taillé pour ses qualités de spécialiste du cyclo-cross. AFP

Mathieu van der Poel a fait la différence à un peu plus d’une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Il s’est dressé sur les pédales et a laissé en route ce qui se fait de mieux dans les pelotons professionnels: Wout van Aert (2e), Tadej Pogacar (3e) et Mads Pedersen (4e), rien que ça. Le tout, malgré une chute à l’appel du dernier tour et une chaussure cassée! Le Néerlandais a parfaitement profité d’un circuit taillé pour ses qualités de spécialiste du cyclo-cross. Trente-huit ans que son pays attendait ça (Joop Zoetemelk en 1985)…

«Mvd» a ainsi ajouté un nouveau maillot arc-en-ciel sur la route à son palmarès déjà XXL. Dans son armoire à trophées figurent aussi, notamment, 5 titres mondiaux en cyclo-cross (dont celui de cette saison), un titre européen à VTT, deux Tours des Flandres (2020 et 2022), une Amstel Gold Race (2019), les Strade Bianche (2021), mais aussi Paris-Roubaix et Milan-Sanremo en début de saison 2023. Il devrait aussi s’aligner en Mountain Bike la semaine prochaine…

Hirschi abandonne

Sur 195 coureurs au départ, ils n’ont été qu’une cinquantaine à franchir la ligne d’arrivée. Il faut dire que les premières attaques des favoris ont eu lieu à plus de 100 km de l’arrivée! De quoi épuiser tout le monde. Du côté suisse, Marc Hirschi a abandonné à 80 bornes du but, comme une nuée d’autres outsiders, rincés par la répétition des efforts et la pluie en fin de course.

Les derniers espoirs de Swiss Cycling ont été Stefan Küng et Mauro Schmid. Le premier a semblé plier les ailes à trois tours de la ligne d’arrivée - comme le tenant du titre Remco Evenepoel, 25e à 10 minutes -, quand les quatre fantastiques se sont détachés. Mais le Thurgovien est un combattant et il est allé arracher une fantastique 5e place, à moins de quatre minutes de van der Poel. Le Zurichois de 23 ans, lui, a longtemps été dans le coup, avant de caler. Il a terminé treizième à quasi six minutes.

