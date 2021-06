Cyclisme - Mathieu Van der Poel détrône Stefan Küng

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel a fait coup double ce mardi sur les routes du Tour de Suisse. En faisant parler sa puissance dans les derniers hectomètres de la 3e étape, entre Lachen et Pfaffnau (185 km), il a non seulement remporté sa deuxième étape consécutive sur les routes helvétiques, mais il a en plus dépossédé Stefan Küng de sa tunique jaune de leader.