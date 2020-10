Mathieu van der Poel est aux anges après s’être adjugé le Ronde au sprint, son premier monument du cyclisme.. (Photo by DIRK WAEM / BELGA / AFP) / Belgium OUT

Les deux immenses favoris de ce Ronde se sont détachés à l’initiative d’une attaque d’Alaphilippe à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée. Seul Mathieu van der Poel l’a suivi. Le Belge Wout van Aert qui avait manqué ce mouvement de course décisif a fait l’effort seul et rejoint le trio dans la côte pavée du Taaianberg. Un effort qui, conjugué à une chute sans gravité à un peu plus d’une centaine de kilomètres de la ligne, lui a sans doute coûté la victoire.