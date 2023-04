Cyclisme: Première victoire à Paris-Roubaix pour Mathieu van der Poel

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté en solitaire dimanche son premier Paris-Roubaix, le quatrième Monument de sa carrière, à l’issue d’une 120e édition mouvementée et marquée par la malchance de Wout van Aert, troisième. Le Thurgovien Stefan Küng a pris la cinquième place, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Le Néerlandais de 28 ans s’est alors envolé vers la victoire et a pu savourer son triomphe sur le vélodrome de Roubaix, où il s’est imposé avec 46 secondes d’avance sur son équipier, le Belge Jasper Philipsen, et Van Aert.

«C’est extraordinaire, surtout de rentrer seul sur la piste. On fait 1 et 2 avec Jasper. On va vraiment le fêter ce soir car ça ne va peut-être plus jamais arriver. Je réalise la meilleure saison de classiques de ma carrière. C’est incroyable», a déclaré Van der Poel qui s’est imposé sous les yeux de sa mère Corinne Poulidor.